«Позорище» в трусах: Жена депутата решила поздравить ветеранов стриптизом

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Зарабатывать популярность таким образом - вопиющее невежество, считают пользователи сети из России.

В отечественном сегменте социальных сетей День Победы 9 мая является, к сожалению, не только поводом вспомнить подвиг ветеранов Великой Отечественной войны, но и попытаться заработать себе популярность на этом. Так и Оксана Яковлева, жена депутата «единоросса» Алексея Яковлева, более известная под псевдонимом Yaxana. В жизни она танцовщица и певица, а также мама двоих детей. Это не помешало ей зарабатывать лайки экстравагантными выходками в такой день. Именно поэтому в гимнастерке, пилотке и трусах она решила поздравить ветеранов стриптизом.

Впервые прославилась Yaxana еще в сентябре прошлого года, когда решила снимать свой клип прямо посреди оживленного трафика МКАД. Помимо популярности она заработала также штраф в 20 тысяч рублей. Однако, на этом девушка не успокоилась и накануне разместила в своих соцсетях провокационный ролик. Естественно, реакция публики не заставила себя долго ждать и большинство тут же в негативном ключе высказались относительно того, какое же позорище она решила устроить в такой светлый праздник.

Стоит отметить, что если бы девушка просто станцевала бы под песню военной тематики, то никакой шумихи вокруг танца попросту не возникло. Однако, идея надеть гимнастерку и пилотку Красной армии, в которой люди с таким трудом, кровью и страданиями, вырывали у врага победу, мягко говоря, неудачная.