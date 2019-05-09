Праздничная показуха: Под Белгородом «оградили» День Победы от алкоголя на три часа

Сегодня, 20:33

Чиновник позаботился о кратковременной трезвости россиян, а дальше – будь что будет.

Под Белгородом «оградили» День Победы от алкоголя на три часа. В селе Беломестное глава Администрации Евгений Попов составил документ-просьбу некоему индивидуальному предпринимателю. Чиновник призывает в честь празднования 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войны приостановить продажу алкогольных и слабоалкогольных напитков в период с 10600 до 13:00. Именно в это время, как сообщает документ, в селе проводились культурно-массовые мероприятия.

Несмотря на радостную новость от Минздрава о снижении употребления алкоголя, россияне по-прежнему отмечают праздники с горячительными напитками. И это является одной из важнейших проблем страны, к решению которой нужно приближаться ежедневно, пусть и маленькими шажками. Краткосрочное ограничение на алкоголь в таких условиях выглядит просто смехотворно. Получается, что после 13:00 употребляй, сколько хочешь?

Подобная праздничная показуха под Белгородом вряд ли может быть эффективной. Большинство россиян, планирующих застолье в День Победы, уже давно основательно закупились алкогольной продукцией, либо сделали это сразу после 13:00. Если глава администрации Беломестного видел цель этого запрета в обеспечении порядка исключительно на уличных мероприятиях, возможно, это имеет место быть. Однако желающих выпить или устроить пьяный дебош на День Победы такой безобидной бумажкой остановить сложно.

Также, есть сомнение, что все торговые точки без исключения приняли во внимание документ главы. Уследить за всеми сложно, особенно когда ограничение такое кратковременное. Кто действительно хочет продолжить убивать свой организм, тот всегда найдет и повод, и средство. Возможно, запрет должен был носить более жесткий характер: действовать на протяжении всего Дня Победы и для всех торговых точек без исключения. Важно и культурное воздействие на умы граждан, при котором люди все реже будут тянуться к стакану в такой великий день. Предки совершали подвиги на войне точно не для того, чтобы наши граждане, говоря о них спустя 74 года, не вязали лыка.