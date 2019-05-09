«Где воевали?»: Россиян возмутило присутствие Instagram-моделей на Параде Победы

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Девушки не стесняются выдавать свои личности, но оправдания заготовлены лишь у единиц.

9 мая в Москве на Дворцовой площади прошёл очередной парад в честь 74-й годовщины победы над фашизмом. В Параде традиционно принимали участие вооружённые силы России, по центральной площади памятным маршем прошлись участники «Бессмертного полка».

За всем действом наблюдали не только россияне у экранов телевизоров, но и «живые» зрители. Помимо ветеранов, их родных, представителей СМИ и общественных и правительственных деятелей, на трибунах заметили и не подходящих под критерии гостей. Instagram-модели вызвали настоящий фурор в соцсетях: пользователей возмутило присутствие интернет-знаменитостей на Параде Победы и их вовсе нескромное поведение.

Так, главными целями для шквала критики стали Александра Маркина, Лия Диянова и Елена Иосифова, каждая из которых получила именной пригласительный билет. Стоит отметить, что в адрес некоторых критика была необоснованной. Например, Иосифова получила билет как родственница ветерана – на Парад девушка привела свою бабушку. Другие Instagram-модели попытались оправдать своё присутствие благотворительность, хотя сегодня за ней чаще прячутся граждане, желающие сэкономить на налогах, а не помочь нуждающимся.

Журналисты в Санкт-Петербурге также поймали молодого «депутата», который попытался провести на трибуны для ветеранов неизвестных молодых особ. К ним и многим другим Instagram-дивам у обычных россиян, и Андрея Малахова, появились вполне резонные вопросы: где воевали, сколько служили, до какого звания «дотянули» юные нимфы, чтобы сидеть рядом с прошедшими войну ветеранами, при этом демонстрируя неприемлемое поведение? Вероятно, данный вопрос так и остается открытым.