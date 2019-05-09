30 секунд горячей воды: РЖД опозорился с услугой «Душевая кабина»

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Рассказавшая о случившемся девушка призналась, что перевозчик не устает ее удивлять.

Отзывы относительно сервиса РЖД на просторах социальной сети можно с уверенностью назвать смешанными. Немало тех, кто полностью довольны списком услуг, которые они получают за стоимость купленного билета, однако не меньше тех, кто публично разражается разгромной критикой и касается это не самых популярных сервисов от железнодорожников. В частности, на просторах Twitter девушка рассказала, как РЖД опозорился с услугой «Душевая кабина» и насколько «постыдным» он оказался в реальности.

По ее словам, она считала, что компания уже не сможет удивить ее ничем новым, но оказалось, что в реальности все совершенно не так. Заказав на сайте услугу «Душевая кабина» она столкнулась с тем, что можно назвать «ожидание – реальность». РЖД полным ходом рекламирует свои современные купе с полным набором услуг, вроде все того же душа, микроволновой печи, сейфа и прочих благ. Когда у нее спросили, что же с кабиной не так, она призналась, что все, что она получила за свои деньги это «шланг без насадки, деревянный поддон и 30 секунд горячей воды».

Можно лишь посоветовать пожаловавшейся пассажирке запастись терпением и дождаться, когда РЖД массово запустит новые вагоны. Если верить кадрам, показанным компанией в ознакомительном ролике во время презентации в Москве, все выглядит действительно на высшем уровне. Недовольный же пассажир свое недовольство почему-то на камеру не запечатлела, ограничившись только лишь словами.