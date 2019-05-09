Кто врет? «Почта России» перепутала Москву с селом под Ростовом - вина отрицается

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На Почте утверждают, что отправитель предоставил трек-номер другого человека.

В своем Twitter москвичка пожаловалась на «абсолютно неожиданный твист» «Почты России». Она рассказала, что отслеживала свою посылку через сайт, а когда увидела в графе состояния «город Москва» - обрадовалась. Однако уже на следующий день девушка обнаружила, что доставка продолжила свой путь и оказалась в Ростове-на-Дону. Позже стало понятно, что долгожданную посылку доставили, вот только не ей. По словам рассерженной клиентки, «Почта России» перепутала Москву с селом под Ростовом.

«Серьезно, как это работает?» - гневно спросила клиентка службы.

Через несколько дней официальный аккаунт «Почты России» ответил девушке, что отправление было доставлено по изначально указанному адресу верно. А причина ошибки якобы в том, что отправитель передал ей неверный трек-номер. Москвичке порекомендовали запросить у отправителя фото квитанции об отправке.

Ситуация осталась до конца не ясна, так и не дав ответа на вопрос кто же, все таки, врет. Однако произошедшее послужит уроком для россиян: заказывая товар через «Почту России» — следует требовать у отправителя фотоотчет, дабы посылка не уехала «жить» в другой город.