Сегодня, 13:08

Ситуация вокруг Кокорина и Мамаева обратила внимание главы Чечни на проблемы российского футбола. Кадыров даже предложил эффективный метод их решения.

Кадыров назвал «абсурдной» ситуацию, сложившуюся в отечественном футболе. По его словам, российские клубы ошибочно делают ставку на иностранных игроков, заставляя государство зависеть от их игры. Он уверил, что из-за подобной политики почти 90% «футбольной прибыли» уходит за границу. Чеченский лидер подчеркнул необходимость воспитывать будущих звезд из «своих доморощенных футболистов», которые, в первую очередь, будут отстаивать честь своей Родины.

Кадыров обратил внимание на проблемы отечественного футбола на фоне скандала с небезызвестными футболистами-преступниками. Комментируя ситуацию вокруг Кокорина и Мамаева Кадыров сказал, что считает приговор оправданным, однако назвал поступок спортсменов «большой ошибкой», которая может случится с каждым. Он также заверил, что его предложение трудоустроить футболистов в «Ахмат» остается в силе.

Напомним, футбольный клуб «Ахмат» из города Грозный, был основан в 1946 году. На данный момент выступает в Российской премьер-лиге. Обладатель кубка России 2013-2014.

Похоже, что взгляды Кадырова, вполне могли бы обеспечить ему успешную карьеру в Министерстве спорта Российской Федерации. Ведь «универсальный Рамзан» часто дает действенные советы, которые помогли бы выйти России на новый уровень спортивных достижений. Остается надеяться, что его предложение будет услышано в соответствующем ведомстве.