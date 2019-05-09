Самолетов не будет: Куда делись 410 млн для разгона облаков перед парадом 9 мая?

Сегодня, 12:15

Возникает смелое предположение, что деньги могли быть отправлены «в трубу».

Воздушная часть парада Победы по случаю 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне была отменена по причине низкой облачности, о чем сегодня сообщили представители федеральных телеканалов. Запланированный пролёт 74 воздушных судов на высоте от 150 до 450 метров так и не состоится. Резонный вопрос, куда же делись выделенные для разгона облаков перед парадом 410 млн рублей, остается пока что открытым.

Изначально, сама сумма вызывала массу вопросов, потому как самим ветеранам была выделена в качестве подарка лишь поздравительная открытка, подписанная Владимиром Путиным, а упомянутые 410 миллионов планировалось направить на то, чтобы небо над Красной площадью было чистым. Однако, в итоге, правительство смогло справиться только лишь с открытками. Самолетов на 9 мая по итогу не будет, даже с учетом таких больших денег. Комментариев со стороны ответственных за проведение парада по этому поводу не последовало.

Как известно, в качестве командующего за парад назначен генерал армии Олег Салюков, а прием парада осуществляет лично генерал армии Сергей Шойгу. Уже после парада в Кремле от имени президента России состоится официальный прием ветеранов. Вероятно, за колоссальные суммы, выделенные на разгон облаков, попытаются как можно быстрее забыть, дабы не подымать болезненные темы.