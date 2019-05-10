Отдай Китай! Почта России коллекционирует посылки Aliexpress?

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Забрать посылки, которые лежат больше месяца в почтовом отделении, оказалось невозможным. Сотрудники Почты России признались, что целых 15 мешков посылок из Китая стоят в углу не разобранные. Рассказала в социальных сетях россиянка.

Девушка в конце марта заказала на сайте Aliexpress три посылки. По смс-оповещению видно, что заказ уже находится в отделение Почты России. По словам россиянки, уведомлений не приходило, звонков тоже не было. Когда девушка сама пришла в отделение узнать, действительно ли ее посылки пришли и может ли она их забрать, сотрудники ответили ей, что не могут пока ничем помочь, потому что им не хватает сил и времени разобрать 15 мешков посылок прибывших с Китая. Может Почта России решила их коллекционировать? Скорее всего, множество посылок, не дошедших до получателей, стоят там не один месяц, а некоторые, даже, и не два. Так и хочется сказать в шутку: «Отдай Китай»!

«При этом работников самих винить бесполезно - в нашем отделении постоянно не хватает рабочих рук»,- оправдывает поведение сотрудников девушка.

Вопрос, как действовать в такой ситуации, остается открытым. Как известно, последнее время много подобных случаев описывают недовольные работой Почты России граждане. Посылки теряются, гуляют из одного пункта в другой, а некоторые просто стоят в углу.