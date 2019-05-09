320 тысяч ветеранов ВОВ умерли за последний год в России

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На 2019 год в России насчитывается около 1,28 ветеранов ВОВ и людей к ним приравненным, как уточнила пресс-служба министерства. На 2018 год число составляло 1,6 млн. Об этом сообщает Министерство труда.

9 мая – Великий праздник для россиян и не только. Чествование ветеранов Великой Отечественной войны укоренились в традициях страны со дня победы над немецким фашизмом, но с каждым годом людей, подаривших мирное небо над головой, становится все меньше.

На сегодняшний день число участников в ВОВ составляет 75,5 тысяч человек, а в прошлом году число было на 20 тысяч больше. Людей, переживших блокаду Ленинграда, насчитывается около 96,3, а несовершеннолетних пленников фашизма 103,7 тысячи человек, достигших совершеннолетия осталось всего 144. Кроме этого в стране проживают около 762 тысяч тружеников тыла и 240 тысяч инвалидов и участников войны.

По прошлогодним данным фиксируется значительное сокращение цифры людей причастных к победе. В 2018 году общая численность героев составляла 1,6 млн, а в этом году уже 1,28. Государство в свою очередь пытается мотивировать оставшихся людей. По статистическим данным пенсия ветеранов составляет 43,5 тысячи рублей, а в прошлом году 40,3 тысячи. Кроме этого, в честь праздника многим участникам выплатят по 10 тысяч в качестве подарка.

Всего за последний год в России умерло около 320 тысяч ветеранов ВОВ.

Люди, которые ценой свое жизни добивались мирного будущего, не должны забываться, а поколения должны славить своих героев, не забывая о них ни на день. С каждым годом численность ветеранов уменьшается, но, тем не менее, 9 мая должен остаться в памяти всех людей, как великий праздник, которой принес мир не только в Россию, но и в другие страны.