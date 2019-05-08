Великая Победа умрет с ветеранами? Россияне предпочитают шашлык параду 9 Мая

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Население все прохладнее относится к Дню Победы и воспринимает его как обычный выходной.

74 годовщина Великой Победы в России может стать не такой многолюдной, как несколько лет назад. Каждый год редеют ряды ветеранов, а с ними умирает и память об их великом подвиге. Сотрудники ВЦИОМ провели опрос, который показал, что 52% россиян не собираются идти на парад 9 Мая и не собираются принимать участие в акции «Бессмертный полк». Лишь 48% намерены участвовать в мероприятиях, посвященных Дню Победы.

Согласно данным социологов, 20% респондентов будут хотят поздравить ветеранов с праздником, интересы еще 19% ограничатся наблюдением за праздничным салютом, 20% намерены посмотреть парад по телевизору. А 17% опрошенных предпочитают параду в честь 9 Мая шашлык. В опросе ВЦИОМ приняли участие 1600 человек. Перед этим подобное исследование проводили социологи из «Левада-Центра». Как выяснилось, лишь 23% участников опроса одобрительно относятся к праздничным парадам и шествиям. 52% считают, что деньги, которые тратятся на парады, нужно потратить на нужды ветеранов. Еще 23% призывают отмечать этот праздник, ликвидируя военные конфликты.

Из этого можно сделать вывод, что Великая Победа умрет с ветеранами. Для большинства россиян считают этот день обычным выходным или поводом выбраться на пикник. Даже те 52%, которые призывают перенаправить средства с организации парадов на помощь ветеранов не задумываются о том, что парад – это возможность напомнить всем о великой жертве бойцов Красной Армии и тружеников тыла. Прекратить их проводить – значит сознательно перечеркнуть их подвиг и превратить 9 Мая в праздник шашлыка и мангала.