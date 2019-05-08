Таксисты-невидимки: Машины «Ситимобил» видны на карте, но их нельзя заказать – клиент

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Компания оправдывается высокой занятостью водителей и обещает сократить время ожидания.

Машины «Ситимобил» видны на карте, но их нельзя заказать. Об этом рассказал один из пользователей Twitter на своей странице. Мужчина опубликовал пост, где признался, что уже во второй раз ему не удалось воспользоваться услугами именно этого сервиса. Предполагаемый житель Москвы пишет, что ожидал свободную машину «Ситимобил» от 3 до 5 минут. Когда стало понятно, что результата не будет, несостоявшийся клиент прибег к традиционному варианту передвижения – общественному транспорту.

Можно подумать, что на «Ситимобил» работают таксисты-невидимки. Исходя из опубликованного мужчиной скриншота, авто службы видны на карте, но к заказу не доступны. Менеджер сервиса оперативно ответил на неудавшуюся попытку клиента вызвать такси. По его словам, обозначенные на карте авто либо работают по другому тарифу, либо уже ожидают клиента на месте вызова.

Сервис обещает в скором времени сократить время ожидания свободных водителей. «Ситимобил» просит клиента не расстраиваться и попытать судьбу снова. Однако утешит ли это расстроенного пассажира? Вероятно, нет. «Ситимобил» чрезвычайно рискует, имея в своем арсенале такое скудное количество таксистов. Востребованный конкурент в лице «Яндекс.Такси» наступает «Ситимобил» на пятки, что должно подталкивать последнего на удержание каждого клиента, во что бы то ни стало.