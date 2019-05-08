Без суда и следствия: Охранник «Пятёрочки» жестоко избил клиента за кражу

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Безусловно, воровать в магазинах – нехорошо, но подобная расправа также недопустима.

Первобытная жестокость охранника «Пятёрочки» попала на видео. В одном из магазинов популярной российской продуктовой сети инцидент засняли обычные покупатели. На нем охранник магазина, издавая какие-то животные звуки руками и ногами избивает клиента за кражу.

Понять, что произошло до этого не представляется возможным, потому как ролик начинается непосредственно с момента драки, однако крики находящихся в магазине женщин о том, что избивать человека за кражу – недопустимо, говорят о том, что все происходящие произошло без суда и следствия.

К сожалению, подобные инциденты происходят весьма часто. Стоит просто вбить в Google запрос о том, что охранник «Пятёрочки» избивает клиентов и выпадают десятки видеозаписей, на которых от обычных клиентов такими своеобразными методами добиваются «справедливости». Причем, если верить названиям видеозаписей, то происходит это нередко незаслуженно.

Интересно лишь, делают ли что-то с подобными «забияками» в администрации сети, потому как видеозаписи появляются весьма регулярно. Это наталкивает на весьма печальные предположения, что, скорее всего, нет.