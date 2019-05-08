За себя и за того парня: Абонент «Мегафона» пожаловался, что оператор заставил его оплачивать чужие счета

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Взять на себя расходы постороннего человека жителя Краснодарского края, по его словам, вынудили некомпетентные сотрудники «Мегафона».

«Большая тройка» сотовых операторов России (МТС, Билайн и Мегафон) в общей сумме насчитывает порядка 200 млн абонентов и считается наиболее «элитным» дивизионом на рынке связи. В то же время, количество нареканий на работу этих компаний порой просто зашкаливает. Больше всего россияне возмущаются, когда оператор взимает с них плату за услуги, которые они либо не заказывали, либо заказывали, но по гораздо меньшей цене. Однако есть случаи, когда с абонентов в России списывают деньги даже за чужие счета. Так, житель Краснодарского края рассказал на портале Banki.ru, что «Мегафон» якобы повесил на него долг абсолютно постороннего человека.

Абонент «Мегафона» пожаловался, что заметил чрезмерный расход средств по счёту. Не обнаружив источника потери в детализации расходов, он обратился к оператору, который объяснил списание переносом баланса в счёт погашения задолженности по другому номеру.

Абонент «Мегафона» перезвонил на этот телефон и узнал от его владельца, что тот ничего об этих операциях не знает. При этом, по словам мужчины, собеседник рассказал ему, что после покупки SIM-карты оператор начал называть его чужим именем. Из этого краснодарец сделал вывод, что «Мегафон» зарегистрировал на его имя чужой номер и фактически заставил оплачивать счета за себя и за того парня - постороннего человека. Сделать с этим он ничего не может, поскольку средства списываются автоматически.