Все ради хайпа: Пассажир сгоревшего в Шереметьево самолета уличил журналистку в обмане

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Девушка нагло пробралась в палату, чтобы сделать незаконный видеоматериал с очевидцем трагедии, рассказал автор.

Россиянин по имени Антон, выживший в авиакастрофе в Шереметьево, опубликовал свою историю на крупнейшем российском развлекательном портале. Мужчина поведал, что 5 мая находился на борту того самого Sukhoi Superjet 100, из-за пожара, в котором погиб 41 человек. Получив травмы, Антон оказался в институте Вишневского на лечении. Все проходило спокойно, пока в его палату не проникла нечестная представительница СМИ.

Пассажир сгоревшего в Шереметьево самолета уличил журналистку в обмане. Во-первых, девушка обманным путем проникла в палату. Врачам она представилась как невеста Антона. Добравшись до очевидца, девушка жаждала получить комментарии из первых уст якобы ради родственников погибших людей, так как СМИ и интернету они не доверяют. Со слов автора, журналистка пыталась склонить на свою сторону рассказчика тем, что специально прибыла из Кировска ради интервью.

Получив согласие на беседу, журналистка и пассажир Sukhoi Superjet 100 начали диалог. Согласие на видеосъемку так и не было получено девушкой, но она все равно получила заветную видеозапись с помощью скрытой камеры. Пострадавший по имени Антон считает действия журналистки нечестными, порочащими честь журналиста. Также, он указал, что такие поступки оскверняют память о погибших на борту самолета в Шереметьево.

Для многих представителей СМИ массовая гибель людей в катастрофе является своего рода золотой жилой. Громкая тема повсюду обсуждается, что требует от журналиста уникального и интересного материала. Многие журналисты готовы на все ради хайпа, забывая о чести и состоянии таких очевидцев, каким является Антон. Однако жажда высоких рейтингов и лишней копейки в кармане не может быть оправданием такого наглого поведения со стороны девушки. В сети ее действиями не только возмутились, но и затеяли откровенную травлю, обвиняя в непрофессионализме и танцах на костях. Антону возмущенные пользователи советуют обращаться в суд, ведь съемка была произведена против его воли.