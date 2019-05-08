Из «Суперджетов» в плацкарт: Страх россиян перед «Аэрофлотом» может «озолотить» РЖД

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Сообщения о том, что авиакомпания якобы подменяет «Боинги» и Airbus на SSJ-100 перед вылетом, могут стать последней каплей.

Произошедшая в Шереметьево накануне трагедия стала для всей России настоящим шоком. Она не только показала, в каком плачевном состоянии находится отечественная гражданская авиация, но также и укрепила многих россиян в мысли о том, что перелеты на самолетах в нашей стране явно нельзя назвать «самым безопасным видом транспорта». Именно поэтому у публики на просторах сети стали проскакивать предположения о том, что страх россиян перед «Аэрофлотом», а именно эксплуатируемым компанией «Суперджетом» может «озолотить» РЖД.

Идея о том, что накануне на просторах Telegram-канала «Беспощадный пиарщик» рассказали, что после произошедшей трагедии и массового недовольства продукцией отечественной гражданской авиации, коей является Сухой «Суперджет», представители «Аэрофлота» якобы решили пойти несколько дальше, чтобы сберечь свой бизнес, а также отечественные самолеты от полного краха. Для этого они при покупке билета указывают безопасную модель самолета, вроде «Боинг» или Airbus, однако резко меняют все в день вылета. Естественно, в качестве подмены они якобы используют отечественный «Суперджет». Все те, у кого билет невозвратный – делать нечего, а потому приходится или терять деньги, или на свой страх и риск лететь.

Именно поэтому обычные пассажиры, которые ранее передвигались по России самолетами, теперь, вероятно, пересядут на поезда, потому как в сегодняшних реалиях они кажутся куда более безопасными. Именно это и озолотит РЖД, потому компания с удовольствием пересадит боязливых россиян с «Суперджета» на плацкарт.