Чудо камень легендарной Алены Полынь стал местом Силы в Москве

Сегодня, 15:15

Люди со всего мира знают о существовании так называемых мест Силы. Речь идет о местах сосредоточения энергий высокой вибрации. В этих локациях нередко строятся культовые сооружения, но существует множество районов, в которых такие объекты отсутствуют. Посещая места Силы, люди могут открыть в себе внутренние возможности, набраться уверенности в себе, напитаться эмоциями, изменить себя к лучшему.

В России места Силы также существуют. В частности, известен на весь мир Синь Камень. Он располагается в подмосковном Переславле Залесском, и к нему постоянно приезжают, как наши соотечественники, так и граждане других государства.

Не так давно новое место Силы появилось в столице РФ. В здании Парапсихологического центра (улица Сервантеса дом 3 корпус 3) благодаря известной отечественной ведьме Алене Полынь находится Чудо камень. Однажды старый шаман во время посвящения подарил ей этот артефакт — осколок голы с Урала. Он известен, как камень Ра в честь Светил, чью Силу он транслирует.

Камень Ра является природной красной яшмой. Не находясь на природе, он чудесным образом обрастает мхом и лишайником, и тихо вздыхает, что слышат все люди, которые приходят с ним познакомиться. Увидеть артефакт могут все желающие. Возложив на камень Ра руки, можно попросить у него всего, в чем в настоящее время нуждается человек. Одному нужны силы, другому решимость, третьему подсказка к решению проблемы и пр.