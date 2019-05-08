Вбросом Навального оказалось видео со смеющимися над пожаром SSJ-100 в Шереметьево

Сегодня, 06:29

Хайп на трагедии решил заработать оппозиционер Алексей Навальный. По версии расследования, заказанного rt.com, именно Навальный и его команда способствовали распространению видео в сети.

В сеть попало видео, на котором действующие лица со смехом и нецензурной бранью комментируют видео аварии SSJ-100. В публикации не видно лиц глумящихся над трагедией, и сама обстановка не позволяет выяснить причастность участников к сотрудникам аэропорта или «Аэрофлота». Однако в сети поспешили обозначить, что над трагедией смеются именно сотрудники Шереметьево.

Портал rt.com заказал расследование, по итогам которого стало ясно, что именно команда Навального способствовала распространению видео в сети. Подобным образом знаменитый оппозиционер решил привлечь внимание к аэропорту Шереметьево и «Аэрофлоту». Дни после аварии стали сложными для многих россиян, не говоря уже о сотрудниках Шереметьево. На этой негативной волне Алексей Навальный со своими последователями решил «добить» аэропорт. После обнародования видео неизвестного происхождения, среди простых россиян поднялась волна осуждения сотрудников. Даже после публикации в СМИ причастности оппозиции власти к распространению ролика, в сети продолжается травля Шереметьево.

- Это отвратительно и ужасно. Кому мы доверяем жизни свои и своих детей.

- Они же не просто по аэропорту гуляли и увидели трагедию, они сотрудники, лицо Шереметьево!

Девушка, которая одной из первых распространила видео в Instagram, на вопросы ответила, что «друг» прислал ей данное видео в одном из мессенджеров. Позже, она сказала, что нашла скандальную публикацию в Telegram. Человек уже теряется в показаниях, хотя с момента публикации видео минуло лишь два дня.

Алексей Навальный отличается тем, что любит привлекать внимание к своей персоне любым путём. Например, в одной из свежих публикаций в Twitter он высмеивает законы действующей власти и принимает участие в своеобразном флешмобе.

Алексей Навальный рад создать любой хайп даже на пустом месте. В моменте с трагедией он не упустил возможности напомнить о своей персоне подобным подлым способом.