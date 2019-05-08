На хитрого нашелся похитрее: «Каратель» Почты России ограбил отделение на миллион рублей

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Полгода безбедной жизни обеспечил себе житель Ярославля, ограбив несколько отделений «Почты России». Об этом сообщает пресс-служба 76.ru.

В совокупности мужчина добыл незаконным путём более одного миллиона рублей. Порядка полугода назад, ворвавшись в отделение Почты России, мужчина, угрожая предметом похожим на пистолет, забрал выручку из кассы. Подобным образом преступник ограбил ещё два отделения. На данный момент личность преступника установлена, им оказался 35-летний безработный житель Ярославля.

Мужчина рассказал следствию, куда он тратил награбленное. При обыске в квартире преступника было обнаружено 250 тысяч рублей наличными. Остальное – большую часть награбленного – он потратил на дорогие вещи и съём элитного жилья.

Безработному захотелось лёгких денег и красивой жизни? Мужчину по праву можно назвать «Каратель» Почты России, потому что объектом для ограбления стали отделения именно этой организации. В сети каждый день пополняется копилка неприятных отзывов о работе «Почты России». Сотрудники раздражают клиентов своей медлительностью, посылки зачастую приходят помятыми и даже вскрытыми. Однако на каждого хитрого надется тот, что похитрее. И он действительно нашелся!

По всей видимости, накопив негатив к работе организации, преступник решил отомстить сотрудникам именно таким образом. Помимо подобных мотивов, грабителя могло соблазнить на преступление и отсутствие какой-либо защиты в отделениях почты. В них отсутствует тревожная кнопка для вызова полиции, а также нет никакой охраны.

Теперь «Карателя» ожидает наказание в виде лишения свободы от семи до двенадцати лет.