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Правоохранительные органы отметили, что преступники могут быть причастны к экстремистской и террористической деятельности.

Полиция Центрального федерального округа (ЦФО) накануне 9 мая сообщила об обезвреженной группировке поклонников Адольфа Гитлера, вооруженной, что называется, до зубов.

Помимо многочисленных постеров с фашистской символикой и прочей атрибутики, у них изъяли также автоматы «Калашникова», пистолеты ПМ, газовые баллоны, дубинки, бронежилеты, холодное оружие и даже ракетницы.

Печальным в данной ситуации является то, что для наследников идей фашистского диктатора великий подвиг предков не значит ничего. Пока вся Россия готовится к празднованию одного из главных праздников в году – Дня Победы, хулиганы, вероятно, замышляли противоправные действия, которые сильно бы испортили россиянам праздник. К счастью, полиция не дала преступникам совершить ничего необратимого.

Стоит также отметить, что не только поклонники Адольфа Гитлера очерняют грядущий праздник. Оскандалилась накануне писательница Елена Чижова, которая в своей статье для швейцарской газеты Neue Zurcher Zeitung и вовсе заявила, что винит Сталина в блокаде Ленинграда. Она отметила, что роль Гитлера в произошедшем – не меньшая, но призвала не отрицать вины советского лидера.

Вероятно, ко Дню Победы объемы русофобии нарастают в геометрической прогрессии, потому остается лишь бороться с подобными проявлениями антироссийских настроений всеми разрешенными законом методами.