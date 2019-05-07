Из «Почты России» в «Пятерочку»: Отделения начали подкармливать россиян

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Прямо на почте посетителям доступны консервы и макароны, «не отходя от кассы».

Вслед за открытием своего банка «Почта России» решила внедриться в сферу торговли продовольствием. В одном из отделений появились два внушительных стеллажа с полками, заполненными продуктами. Соответствующее фото показал один из пользователей популярного развлекательного форума.

На снимке можно увидеть, что «Почта России» закупила все только самое необходимое: хлеб, макароны, консервы, масло, муку, напитки и многое другое. В сети на такую инициативу отреагировали неоднозначно, обвинив «Почту России» в превращении в «Пятерочку».

Многие россияне стали обсуждать на форуме, что «Почта России» имеет множество недостатков, с которыми следовало бы бороться вместо закупки продуктов, которые есть в каждом магазине. Например, самой животрепещущей темой остаются огромные очереди. Разобраться с ними далеко не всем отделениям «Почты России» удается. Один из пользователей показывал фото уголка для электронной очереди, однако установленный для этого автомат с талонами так никогда и не был включен, по словам очевидца. Россияне указывают на медлительность сотрудников почты, которая и приводит к очередям. Кто-то шутит, что вместо подкармливания россиян и превращения в «Пятерочку» следует сделать фуд-корт с беляшами, где люди могли бы спокойно дождаться своей очереди.

Также, россияне сетуют на не отрегулированный механизм курьерской доставки посылок. Якобы «Почта России» предлагает доставку на дом всего лишь за 100 рублей, однако нужно выполнить массу условий, чтобы ее получить. Так, россиянка рассказала, как при попытке получить свою посылку курьером ей сказали написать для этого заявление, придя лично в отделение «Почты России».

Возможно, продажей продуктов «Почта России» компенсирует убытки? Жалобы на почтовую службу поступают с разных уголков России почти ежедневно. Быть может, служба лишается части клиентов, а с ними уходит и процент прибыли. Причина может быть и в другом. Пресса, которой обычно торгуют отделения, постепенно уходит в прошлое, поэтому на замену ей пришли стеллажи с едой. Более того, такому нововведению порадуются пожилые россияне, которым точно не хочется после почты идти еще и по магазинам.