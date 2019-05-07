«Полмиллиарда в топку?»: В Сети осудили дорогостоящее проведение парада 9 мая

Сегодня, 15:33

«Ежегодные стабильные всхрюкивания», - категорично пишет один из комментаторов под постом.

Через несколько дней по всей стране пройдет празднование Дня Победы, значимого для всех граждан. По оценкам экспертов, в 2019 году организация праздничного шествия в честь 9 мая обойдется бюджету в 500 млн рублей.

В Сети осудили такое дорогостоящее проведение парада. Пользователи считают, что деньги будут потрачены нецелесообразно, поэтому и предложили выделить средства для социальных сфер, более нуждающихся в помощи. «Полмиллиарда в топку?», «Лучше бы пенсионерам отдали», «Говоря об экономии на всем, правительство тратит столько денег на разгон облаков?!».

Уполномоченные представители заявили, что количество техники на параде в этом году будет самым скромным: всего 114 военных машин, 72 вертолета и самолета увидят Красную площадь. Однако 98 миллионов собираются потратить, чтобы сделать небо чистым от облаков, тем самым обезопасив пришедших от возможных осадков. Почти 70 миллионов, по приказу Путина было выделено на распечатку и рассылку поздравительных листовок ветеранам ВОВ. А еще установка системы связи, технического обеспечения «Бессмертного полка», сувениры, траты на топливо для военной техники.

Конечно были организованы конкурсы на право проведения праздничных мероприятий, например, 4-часовое выступление возле храма Христа Спасителя, выступление конных мастеров на Поклонной горе и организация салютов. Однако, несмотря на такую выгодную экономию, бюджет страны все же значительно потеряет.