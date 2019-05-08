Новая мишень террористов. «Евровидение-2019» в Израиле под угрозой срыва

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Палестинские боевики считают международный песенный конкурс опасным для своего исторического и культурного мировоззрения.

На международную сцену конкурса эстрадной песни «Евровидение» не раз выходили весьма эпатажные участники, среди которых можно выделить австрийскую «бородатую женщину» Кончиту Вурст и блистательную Верку Сердючку. Вероятно, именно поэтому боевики «Исламского джихада»* (Запрещена в Российской Федерации) посчитали песенный конкурс угрозой для своей культуры и вознамерились сорвать его.

«Евровидение-2019» будет проходить в Тель-Авиве с 14 по 18 мая. Однако участники уже прибыли в Израиль для проведения первых репетиций. В связи с этим мишенью для террористов артисты, вероятно, могут стать в любой момент.

Как заявили боевики, фестиваль наносит вред «палестинскому и культурному мировоззрению» и подрывает палестинскую идею, поэтому Израиль «может и не мечтать о спокойствии». Видимо, в качестве подтверждения серьёзности своих намерений первый день репетиций участников «Евровидения» 4 мая боевики начали с массированного обстрела на юге страны, при этом исламисты уже пообещали увеличить его радиус. Таким образом эскалация с юга грозит распространиться и на центральную часть Израиля.

Неизвестно, насколько «успешными» окажутся покушения боевиков. Однако, можно предположить, что если властями Израиля не будут приняты все необходимые меры по обеспечению безопасности участников и гостей, то «Евровидение» грозит обернуться бойней и международным скандалом.