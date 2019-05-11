Радикальный феминизм в России: Девушка подала в суд на McDonald’s за схожесть их логотипа с женской грудью

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Весеннее обострение приносит свои плоды, очередная городская сумасшедшая подала в суд на McDonald’s за то, что логотип компании якобы воплощает собой большую женскую грудь.

Молодая российская феминистка Анастасия Коровенкова увидела в логотипе крупнейшего в мире фаст-фуда McDonald’s очертания женской груди. «Оскорблённая» своим же открытием она подала в суд на компанию, аргументируя это тем, что из-за них комплексуют девушки с маленькой грудью, потому что логотип компании в форме буквы «М» олицетворяет собой навязанный обществом оскорбительный образ большой женской груди.

«Давайте тогда запретим букву «М», если она так оскорбляет её чувства и ещё пол алфавита на всякий случай», - иронично комментируют ситуацию россияне в социальных сетях.

В своём иске девушка указала, что женщины с маленькой грудью считают себя неполноценными на фоне навязанного обществом идеала больших молочных желёз и чувствуют себя объектом потребления. В её жалобе также указывается и то, что использование этого товарного знака «чуждо российским традициям и семейным ценностям» и оставляет неизгладимый след в нравственном и духовном развитии детей.

Анастасия, в качестве компенсации причинённого ей морального ущерба, запросила сумму в размере 10 тысяч рублей, что эквивалентно примерно 200 средним порциям картофеля фри или же 208 гамбургерам в McDonald’s.

Девушка не сыскала поддержку в свою сторону среди пользователей социальных сетей, в связи с чем её публикация в Instagram, с фотографией, где она демонстрирует написанный ей иск, была заблокирована. Согласно комментариям, пользователи социальной сети сочли её поступок аморальным, после чего подали жалобы на пост, с просьбой его удалить, как следствие «преследования или травли».

Эксперты относят поступок Анастасии Коровенковой к радикальному феминизму. Это движение пытается доказать обществу, что мужское превосходство угнетает женщин. Последователи радикального феминизма, видят ущемление своих прав абсолютно в любых окружающих их вещах и формах, что также можно наблюдать и в этой ситуации.