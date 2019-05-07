«Вселенная на паузе»: Почта России отправила россиян в параллельное измерение

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Клиенты главного почтового оператора страны вновь оказались поражены ужасным качеством сервиса компании. На этот раз, черепашьи темпы работы сотрудников почты россияне сравнили с "поставленной на паузу Вселенной".

Почта России регулярно преподносит неприятные сюрпризы своим клиентам. Посылки приходят помятыми, а вложения сломанными, и порой, прежде чем получить почтовое отправление, нужно преодолеть все круги ада. Посетителей могут отсылать от одного окна к другому, отправления часто теряются, и приходят уже вскрытыми. Известны случаи, когда из посылок пропадали вещи.

Иногда накал страстей достигает такой силы, что клиенты жалуются в сети на происходящее в почтовых отделениях. Один клиент так долго ждал в очереди, что сравнил своё пребывание в почтовом отделении с путешествием в параллельное измерение, где Почта России «поставила Вселенную на паузу».

Помимо прочего, клиента возмутила ситуация с мусором, который даже не пытались убрать сотрудники отделения.

Другой клиент оказался озадачен очередью, которая растянулась на 60 человек. Представители Почты России в социальных сетях в таком случае делают стандартную отписку. Они сообщают телефон горячей линии, чтобы коллеги смогли разобраться в ситуации.

Самое печальное в подобных ситуациях – их стабильная периодичность. Руководство Почты России не желает делать шаги навстречу ни клиентам, ни собственным сотрудникам. Вероятно, проблему можно было бы решить, увеличив штат и повысив заработную плату работников. Иначе получается, что клиенты недолюбливают медлительных работников, а сотрудники – клиентов, поэтому и рады, чтобы не слышать претензии, поставить Вселенную на паузу.