Правительство знало о стоянии SSJ-100 задолго до трагедии в Шереметьево

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Государство вынудило «Аэрофлот» купить проблемные отечественные самолёты даже несмотря на то, что об их плачевном техническом состоянии было известно уже давно.

Трагедия в аэропорту Шереметьево обнажила проблемы в российской гражданской авиации. Абсолютное большинство авиакомпаний, купивших Sukhoi Superjet, сообщали о частых поломках и ненадёжности этого самолёта. Среди них российские «Якутия» и «Ямал» и бельгийская Brussels Airlines.

При этом, сырость конструкции SSJ-100 и его технические проблемы были отлично известны в руководстве государства. Еще полгода назад - в ноябре 2018 года - спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала "Суперджет" ненужным самолетом, который непригоден для региональных пассажирских перевозок и вообще неясно кем и для чего был сделан.

Еще одним доказательством слабой готовности самолета к реальным полетам стал и быстрый отказ от его закупок со стороны многих иностранных компаний. Сегодня постоянным клиентом «Гражданских самолётов Сухого» (ГСС) до сих пор остаётся только «Аэрофлот» и его дочерние компании. Причины такой неоправданной верности кроются в директиве главного акционера «Аэрофлота» - государства. Директор консалтинговой компании «Инфомост» Бори Рыбак говорит: «По поручению государства авиакомпания осуществляет ввод этого самолета в эксплуатацию. Она его первый и крупнейший эксплуатант». Такого же мнения придерживается и аналитик компании «Альпари» Роман Ткачук. Эксперт допускает, что «директива на покупку Superjet идет сверху».

Первые лица России настолько хотят заработать статус страны-производителя гражданских самолётов, что поддерживает ГСС всеми возможными методами, от многомиллиардных дотаций до скидок потенциальным покупателям «Сухих».

Вот только реальной ценой этой неоправданной спешки и попыток в одночасье возродить всю гражданскую авиацию стали жизни 41 ни в чем не повинного человека.