Главный креативщик ритуальной мафии: как зарабатывает на жизнь муж Любови Соболь

Вчера, 23:51

Главный креативщик ритуальной мафии столицы. Именно так можно назвать мужа юриста ФБК Любови Соболь Сергея Мохова. К такому мнению пришли оперативники спецслужб, на протяжении нескольких лет занимающиеся расследованием дел в сфере похоронного бизнеса в столице и области, сообщает ФАН.

За Моховым давно уже утвердилась репутация специалиста по рынку ритуальных услуг. Он долгое время сотрудничал со СМИ, что приносило ему весьма неплохой доход. Действовал он по простой схеме: давал интервью и публиковал посты, в которых продвигал одну и ту же мысль: коррумпированные московские власти не дают войти в бизнес честным предпринимателям.

Разумеется, делалось это в интересах криминальных структур. Причем Мохову даже не нужно было особо утруждать себя: текст речи ему частенько приносили уже на листочке. Единственное, что ему нужно было сделать – внести правки. Готовый текст он относил в редакции дружеских СМИ. А заодно и кругленькую сумму, которую криминалитет платил за публикацию.

Разумеется, не оставался в накладе и сам Мохов. Таким образом, только в течение последних трех лет он заработал около 7 миллионов рублей.

В поле зрения правоохранительных органов он попал после того, как по заказу люберецкого бизнесмена Юрия Манилова начал выпускать серию материалов о необходимости избавиться от коррупции в сфере ритуальных услуг Москвы.

В ближайшее время Мохов готовится выпустить очередную серию материалов, в которой проводится мысль о «продажных московских чиновниках» в сфере ритуальных услуг. По всей видимости, на этот раз он подключит к «прокачке» темы и ФБК. Жена его может сколько угодно говорить о честности и справедливости, но когда дело касается денег, они работают на благо семьи сообща.