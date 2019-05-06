Из такси в бобик: Российская забастовка Uber может закончиться для участников в отделении полиции

Сегодня, 20:00

Они не только не добьются выполнения своих требований, но и заработают серьезный штраф.

Американские таксисты, работающие через приложения Uber и Lyft, заявили о намерении провести всеобщую забастовку, потому 8 мая призывают своих коллег не заходить в приложение с 7 до 9 утра по местному времени. Связана забастовка с размещением акций Uber, потому таксисты опасаются за свои рабочие места, а, следственно, требуют гарантии занятости и повышение оплаты труда.

Пока российские сотрудники компании не ответили на призыв выходить на забастовку, однако предположить, чем она закончится в России, не так трудно. Учитывая, как проходили митинги последних лет, отечественная забастовка Uber может закончиться для участников в отделении полиции. Единственной альтернативой является полная согласованность митинга с властями в городах, где акции захотят провести. В остальных случаях, водители пересядут из такси в полицейский «бобик».

Проблема лишь в том, что за американскими таксистами стоит профсоюз, а у их российских коллег подобной «крыши» нет, потому добиваться повышения оплаты труда они смогут исключительно самостоятельно. Захотят ли они идти на такие риски, сказать сложно. Вероятнее всего, российский митинг попросту не состоится, потому как водители испугаются последствий. По итогу, они не только не добьются удовлетворения своих требований, но еще и отхватят серьезные штрафы, которые при зарплате таксиста оплачивать – явно не самое большое удовольствие.