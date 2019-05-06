Ни души, ни сердца: Аферисты в соцсетях организовывают фейковый сбор денег для пострадавших в Шереметьево

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Мошенники доказывают, что готовы на любые аморальные действия ради наживы.

На просторах социальных сетей активизировались мошенники, которые пытаются наживаться на трагедии в Шереметьево. Аферисты организовывают фейковый сбор денег для семей погибших и пострадавших во время крушения самолета Sukhoi Superjet 100. Мурманские публичные сообщества на просторах «ВКонтакте» предупреждают пользователей не «вестись» на подобные манипуляции.

Мошенники используют для этого фейковые странички, а также оставляют комментарии в других пабликах, предлагая переводить денежные суммы. Пока неизвестно, пострадал ли кто-то от их действий, однако на просторах сети многие уже сделали максимум для того, чтобы проинформировать население.

Мурманские СМИ рассказали, что в регионе нет никаких фондов помощи, потому и скидывать деньги фактически некуда. Министр транспорта РФ Евгений Дитрих сообщил, что родственники погибших и пострадавшие в катастрофе в Шереметьево получат выплаты от страховых компаний, властей регионов и компании «Аэрофлот». От последних они могут получить 5 миллионов рублей.

Изобретательности мошенников порой поражаешься, однако, на этот раз они переходят все возможные рамки, доказывая, что у них нет ни души, ни сердца, ведь так нагло пытаться выдуривать деньги у людей, неравнодушных к трагедии – попросту бессовестно. Хотя о какой совести может идти речь, если обсуждаются аферисты.