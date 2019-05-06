Знали и молчали: В Boeing целый год утаивали проблему с датчиками

Сегодня, 09:20

Халатность и фатальный игнор стали причиной гибели 346 человек.

Американские СМИ заявили, корпорация Boeing целый год нарочно утаивала проблему с системой оповещения неисправности датчиков угла атаки на Boeing 737 MAX. Система безопасности, которая должна была предупреждать об отказе датчиков и вовсе отсутствовала на лайнерах, потерпевших крушение в Индонезии и Эфиопии.

Журналисты отмечают, что на более ранних моделях самолетов присутствовало специальное оповещение, предупреждавшее пилотов о сбоях в работе датчиков, однако позже его сделали «платным», исключив из базовой комплектации. Проверить работу системы так и не удалось.

Получается, что Boeing знали и молчали о проблеме. Заговорить компании пришлось после первой авиакатастрофы под Джакартой в 2018 году, унесшей жизни всех находящихся на борту 189 человек. Однако, более полный отчет корпорация представила только после второго крушения Boeing 737 MAX 8 под Аддис-Абебой, жертвами которого стали еще 157 человек.

Возможно, если бы не преступное бездействие авиакомпании в погоне за дополнительной прибылью, крушений можно было избежать, и 346 пассажиров и членов экипажей упавших авиалайнеров смогли бы вернуться домой к своим близким.