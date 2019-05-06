Новое поколение забыло? Молодежь не знает, для чего нужно 9 мая

Сегодня, 08:29

Парад Победы, демонстрация военной техники и нового вооружения, праздничные салюты — все это для молодежи превратилось в цирк, куда можно прийти, поглазеть и забыть.

Грядет 74-я годовщина со дня победы над немецко-фашистскими войсками. Празднование этого торжественого дня является ежегодной традицией для стран СНГ, однако по заверениям социологов, свой символизм эта дата уже давно потеряла.

Нынешнее поколение не относится к победе в ВОВ, как к чему-то близкому и трепетному. Сейчас важна, так называемая, «показуха» - молодежь наряжается в военную форму советских времен, демонстративно «кричит» на каждом углу о своем уважении к ветеранам, любви к родине, однако выходит у них довольно плохо.

«Ряженые» используют один из главных символов победы — георгиевскую ленточку, лишь ради того, чтобы не выделяться из общей массы, либо же наоборот, надевают их чрезмерно много, чтобы показать «силу своего патриотизма». В общем-то такие люди уже не знают, для чего нужно 9 мая.

Однако не все новое поколение забыло о сакральном значении этой даты и, более того, многие молодые люди активно пытаются добиться пересмотра сложившегося положения дел.

Так, например, все больший процент молодых россиян начинает высказываться в пользу отказа от праздничного салюта в честь 9 мая, призывая потратить сэкономленные деньги на помощь ветеранам войны - тем самым людям, благодаря которому мы можем сегодня проводить этот праздник. Таких взглядов, по неофициальной статистике, придерживается уже порядка 56% населения России.

Такой шаг, с точки зрения многих, будет значить куда больше, чем 5, 10 или даже 100 георгиевских ленточек на пилотках и фуражках школьников, купленных на AliExpress. Ведь настоящим знаком уважения к ветеранам является помощь им, а также память об их подвиге и, с этой точки зрения, Победу уважает не тот, на ком висит георгиевская лента, а тот, кто знает, что такое Операция "Уран".