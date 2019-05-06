«Сталингулаг» раскрыл все карты. Автор известного Telegram-канала рассказал о преследовании властей

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Александр Горбунов - создатель успешного политического канала в Telegram раскрыл свою личность каналу BBC. Он рассказал о своей нелегкой жизни и нападках властей на его семью.

Провокационный автор канала долго собирался с мыслями, чтобы раскрыть свою личность, и сейчас он готов открыться народу. Александру Горбунову 27 лет, сам родом из Махачкалы. Сейчас проживает в Москве. С самого детства он рос ребенком с ограниченными возможностями, а проживание в родном городе оснащались сплошными сложностями для колясочника. Для хорошей жизни этот город не подходит инвалидам, условия улиц не позволяют покинуть квартиру и передвигаться по разбитым тротуарам без сложностей. Именно поэтому провокационный создатель «Сталингулага» провел большую часть жизни в интернете, там же и зарабатывая.

Ранее «Сталингулаг» был известен в Twitter, где у него насчитывалось свыше 1 млн подписчиков. А после появления Telegram половина аудитории основалась там, поэтому ему пришлось открыть свой канал в новой социальной сети. Сейчас у него 300 тысяч подписчиков, и его он входит в тройку самых популярных в России. Знаменит тем, что язвительно критикует российскую действительность, преподнося все без лишнего сглаживания и красок, тем самым, раздражая многих политических деятелей, которые уже несколько раз пытались выйти на след «оппозиционера».

Тяжелое детство в коляске и наставления родителей о том, что он должен надеяться только на себя, подтолкнули на создание провокационного проекта, который принес ему славу, хоть поначалу и как анониму. Александр открыл глаза многим на то, что происходит в стране на самом деле, публикуя свои заметки, наблюдения и мысли. Павел Дуров поддержал деятеля, прислав ему личное сообщение.

Ранее органы власти не могли доказать причастность Горбунова к постам, поэтому, выходя на его родителей, они придумывали различные истории с телефонным террором и наведывались к семье Александра, доставляя беспокойство родным. Родители, конечно же переживают за своего ребенка и боятся, что его деятельность может стоить ему свободы.

Сам Горбунов, видимо, не собирается отступать, а после такого заявления канал наберет еще больше подписчиков. Вот только сейчас Александр боится не за свое будущее, а за родителей, даже не из-за того, что к ним могут прийти разбираться органы власти, а из-за того, что возникает угроза воздействия непредсказуемых фанатиков. По его словам, родители далеки от истории деятельности сына, поэтому их это не должно касаться. Во время поездки на съемки была замечена слежка за машиной, в которой он находился, но через некоторое время автомобиль скрылся из виду.