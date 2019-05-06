Таксист значит гопник? Водитель Яндекс.Такси избил оренбуржца за замечание

Сегодня, 08:10

Мочиться практически на детской площадке позволил себе водитель Яндекс.Такси. В ответ на замечание, таксист сломал жителю Оренбурга челюсть.

В самый разгар дня один из водителей Яндекс.Такси приехав на заказ, решил справить нужду во дворе многоквартирного жилого дома. Близкое расположение детской площадки его ничуть не смутило. Когда местный житель сделал замечание водителю, таксист его начал избивать.

На помощь бедолаге поспешил слесарь ТСЖ, который также был шокирован происходящим. Водитель успел сломать пострадавшему челюсть в нескольких местах, предположительно вызвав у него сотрясение мозга. После происшествия, дебошир сел в машину и быстро уехал, пострадавшему пришлось вызывать скорую помощь.

Семья пострадавшего обратилась в правоохранительные органы по факту избиения. Благодаря камерам наружного видеонаблюдения, удалось установить личность обидчика, поэтому поиск виновного – лишь дело времени.

Несмотря на то, что сервис Яндекс.Такси удобен в использовании и занимает позицию перевозчика в низком ценовом сегменте, уровень культуры самих водителей, оставляет желать лучшего. То и дело в сети появляются свидетельства хамского отношения таксистов к собственным пассажирам.

Таксист значит гопник? Подобный вопрос возникает, когда приходится наблюдать подобные инциденты. Данный случай послужил яркой иллюстрацией к образу водителей Яндекс.Такси. Мало того, что водитель решил справить нужду практически при детях, так ещё и на конструктивную критику отреагировал избиением. Несмотря на то, что неподобающим поведением отличился один сотрудник сервиса, ответственность за действия работника придётся нести руководству компании Яндекс.Такси.