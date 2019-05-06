«Аэрофлот» не спешит выражать соболезнования семьям погибших в сгоревшем SSJ-100

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Пока президент приносит соболезнования пострадавшим, гендиректор «Аэрофлота» заказал, по слухам, собственную пиар-компанию.

Число погибших в авиакатастрофе в Шереметьево достигло 41 человека. Таким образом из 78 пассажиров выжили лишь 37, 2 из которых в настоящее время находятся в тяжелом состоянии. Свои соболезнования семьям погибших уже выразили различные официальные лица, а вот руководство «Аэрофлота», в лице главы компании Виталия Савельева, имеет, по всей видимости, иные приоритеты.

Савельев, по неподтвержденной информации, узнав о случившимся, организовал масштабную кампанию в Telegram и Facebook по «обелению» себя и собственной компании. Позабыв о погибших и сгоревших заживо людях, многие группы и медийные личности «подхватили» идею и начали всячески выгораживать компанию «Аэрофлот», выставляя ее чуть ли не героем.

Так в сети появился целый ряд призывов «поддержать "Аэрофлот", который все равно остается лучшей отечественной авиакомпанией», однако ничего похожего на соболезнования ни от самой компании, ни от ее руководства так и не последовало.

Стоит заметить, что экипаж потерпевшего аварию авиалайнера действительно продемонстрировал отличную выучку и героизм, однако это не отменяет множества очевидных проблем. Таких, как, например, запоздалое появление пожарных машин или сам факт эксплуатация явно ненадежного самолета, которого давно избегают «цивилизованные» авиакомпании в Европе, по словам специалистов.

Инцидент начался с того, что почти сразу после взлета «Сухого», пилот попросил об экстренном возвращении на посадочную полосу по причине технических неполадок из-за тяжелых метеоусловий.

Причиной сбоя аппаратуры назвали удар молнии в авиалайнер, однако пожар вызвала не она. По данным РБК, совершив жесткую посадку, трижды ударившись о взлетно-посадочную полосу, Sukhoi Superjet 100 загорелся. По одной из версий, это произошло из-за надлома и разрушения задней стойки шасси.

Похожие инциденты с «Сухим» происходят не редко - частые поломки двигателя, возгорания и проблемы с эксплуатацией заставили европейские авиакомпании прекратить использование SSJ-100, однако гендиректор Ростеха Сергей Чемезов так и не отказался от идеи возрождения отечественного авиапрома, пусть и дорогой ценой.

Следственный комитет России, прибывший на место происшествия, начал проверку возможного уголовного дела, как сообщает РБК. В свою очередь, правительство РФ также не осталось равнодушным — пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что президенту доложено об инциденте. Владимир Путин отдал приказ оказать немедленную помощь жертвам авиакатастрофы и их семьям, а также выразил глубочайшие соболезнования.

В стороне остался лишь один из непосредственных участников события — компания «Аэрофлот», пресс-службы которой изо всех сил старалась преподнести произошедшее как штатную ситуацию.

Техническое состояние SSJ-100, кстати, уже успело стать отдельной темой для обсуждений. С яркой критикой самолета, напомним, некоторое время назад выступала одна из сотрудниц самого «Аэрофлота», которая, вскоре после этого, оказалась уволена. Теперь аналогичную позицию публично высказала и телеведущая Ксения Собчак, призвавшая россиян бойкотировать полеты на «Суперджете».