Огорченная россиянка рассказала «сказку о потерянной посылке» и «самом бесполезном сотруднике» Почты России

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Жительница России заказала посылку с Aliexpress, но не смогла ее забрать. Сотрудники Почты России отдали ее посылку совершенно постороннему человеку. Россиянка поделилась своей историей в социальных сетях.

Девушка пришла в негодование, когда в отделении Почты России ей сказали, что посылку по данному трек-номеру уже забрали. В своих мыслях она уже придумывала сказку о потерянной посылке, которую ей придется рассказать дома. Долгожданный заказ с игрушками для сына пропал без вести. С большим трудом, огорченная россиянка смогла доказать, что ни она, ни муж, ни дочь, ни кто-то еще из их семьи не мог прийти за посылкой ранее, так как они всей семьей были в отпуске. После долгих разговоров с сотрудниками почты выяснилось, что посылку отдали какому-то молодому человеку по ошибке. К сожалению, возвращать он ее не стал.

В социальных сетях ей ответил официальный представитель Почты России и попросил предоставить информацию, чтобы решить возникшую ситуацию.

Через некоторое время он ответил: «Почта России в соответствии с Всемирной почтовой конвенцией не проводит розыск и не выплачивает возмещения за замедление/утрату таких отправлений. На территории РФ данное отправление классифицируется как простое, с возможностью отслеживания».

«Т.е. сотрудники почты могут отдавать кому угодно ваши посылки, с учётом даже разницы в документах получателя и фактического получателя, если они КЛАССИФИЦИРУЮТСЯ не так, как у них принято, и это типа нормально»? - с недоумением прокомментировала девушка.

В комментариях россиянке ответили и другие сотрудники Почты России. В шутку они назвали своего официального представителя самым бесполезным сотрудником Почты России, который вообще ни за что не отвечает, а только пишет отписки.

Стоит отметить, что данная ситуация так и осталась нерешенной. Почему посылку отдали совершенно другому человеку - неясно.