Помогут «левые» SIM? Мессенджеры начнут идентифицировать личность человека с 5 мая

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Новый закон позволит проставить на каждого абонента уникальный номер, по которому можно мгновенно опознать человека.

5 мая вступил в силу новый закон, который стирает понятие анонимности. Теперь, сотовые мобильные операторы будут обязаны проверять каждого пользователя, уточняя его личные данные, чтобы убедиться, что SIM-карта зарегистрирована и используется одним человеком.

На помощь даже не придут «левые» SIM-карты, поскольку при получении недостоверной информации, номер будет заблокирован и внесен в отдельный реестр.

Все это сделано для того, чтобы пользователи мессенджеров, таких как Viber, WhatsApp и Telegram, раскрыли свою анонимность.

Как сообщает издание «Известие», пользователю понадобится 20 минут для полной идентификации, после чего ему будет присвоен уникальный идентификационный номер, по которому всегда можно будет найти конкретного человека. Законопроект был выпущен с инициативы главы Роскомнадзора Александра Жарова, как новый этап в борьбе против Telegram.

Однако в пресс-службах операторов Билайн, Мегафон и Tele2 не ответили на вопрос, есть ли сейчас такие технологические возможности.

По информации издания RT-News, сотовые операторы будут обязаны собирать информацию о том, какими мессенджерами пользуются россияне.

Однако нюанс в том, что мессенджерам будет необходимо согласовать все необходимые договоренности, чтобы закон вступил в силу — в случае отказа, суд будет назначать штрафные санкции до миллиона рублей.

Все это больше похоже на антиутопию Оруэлла, особенно в контексте закона об «изоляции Рунета», который вступит в силу уже осенью 2019 года — власть всего информационного пространства переходит в руки РКН.

Однако, по словам РИА Новости, после вступления закона в силу, пользователь даже не заметит никакой разницы.