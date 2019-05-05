Эксперты определили самое «суровое» место в России

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Российские города вошли в список самых экстремальных, не подходящих для жизни и туризма городов. Исследования проводили среди всех город мира, сообщает испанская газета El Pais.

Одним из первых в списке оказался город Якутск. По мнению авторов, это наиболее контрастный по температурному режиму город мира, а также самый крупный город в зоне вечной мерзлоты. Температура воздуха зимой опускается до -40 °C, редко может опуститься и до -60 °C. Летом - поднимается до +29 °C. Из-за этого город не является любимчиком среди туристов и создает серьезные трудности для местных жителей. Однако, следует отметить, что Якутск является важным культурным, научным и экономическим центром Сибири.

Следующим в списке стоит село Оймякон, которое так же расположено в Якутии. Авторы газеты напоминают, что живут там в основном пожилые россияне. Но, славится это село тем, что в пределах Оймякона, в 1926 году была зафиксирована самая низкая температура на обитаемой части Земли. Температура опустилась до -71°C.

Далее в рейтинге газеты El Pais стоит еще один якутский город Верхоянск. Авторы считают, что Верхоянск заслуживает звание самого сурового города из-за рекордных перепадов температур. Так, самая низкая зафиксированная температура упала до -69°C, а самая высокая стала +37°C. Из-за таких сильных перепадов, город попал в Книгу рекордов Гиннесса. Проживает в Верхоянске почти полторы тысячи человек.

Сан-Луис-Рио-Колорадо в Мексике, признан изданием самым жарким городом. Максимальная температура достигает +59°C.

Ла-Ринконада в Перу назвали самым труднодоступным городом. Так как расположен он на высоте 5 009 метров над уровнем моря. Несмотря на то, что город расположен в зоне вечной мерзлоты, его население составляет более 30 тыс. человек.

В список самых экстремальных городов вошли также Иерихон и Табха в Израиле. Они считаются самыми низко расположенными городами в мире, из-за того, что находятся ниже 200 метров над уровнем моря.