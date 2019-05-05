Boxberry оставили россиянина весной без витаминов

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Служба доставки Boxberry не доставила заказ до адресата.

Вместо того чтобы отправить уведомление о прибытии посылки, работники службы доставки оставили ее себе, а взамен объяснений сказали получателю следующее: «с вами свяжутся».

Пользователь социальных сетей рассказал свою неприятную историю.

Молодой человек уже много раз пользовался услугами службы доставки Boxberry, которая с 2010 года зарекомендовала себя как одна из лучших и крупных международных служб доставки для интернет-магазинов, благодаря широкой географии и демократичных тарифах. И, в принципе, несмотря на мелкие неурядицы, которые случаются по причине человеческого фактора, оставался доволен работой службы. То, что случилось в этот раз, повергло его в шок и разочарование. Заказав витамины с известного гипермаркета iHerb, житель России так и не смог их получить, тем самым остался без витаминов весной, в пору, когда они так необходимы. После того, как посылка попала в курьерскую службу, десять дней никаких оповещений не приходило. На звонки операторы не отвечали. После гневных отзывов в чате службы доставки, добился обратной связи. Оказалось, посылку распаковали, но извинений и объяснений не последовало.

Единственное, что получил в ответ ошарашенный таким поведением заказчик: «с вами свяжутся».

«И вот сижу и задаюсь вопросом - компания вроде не маленькая, имеет приличный объем заказов, а сервис просто нулевой», такими словами подытожил рассказ молодой человек.

Действительно ли работники службы доставки распаковали посылку или, потеряли ее, неизвестно. Но, стоит отметить, что более четырех тысяч интернет-магазинов доверяют доставку посылок Boxberry. Включая лидеров индустрии, таких как гипермаркет витаминов iHerb, супермаркеты myToys и La Redoute, Мелеон и Фармкосметик. Таким образом, можно предположить, что огромный поток заказов не исключает возникновение некоторых технических сбоев во всех крупных компаниях, занимающихся доставкой.

«У меня с боксберри проблем пока не было, слава богу. НО! Я при этом четко осознаю, что свинью в любой момент может подложить фактически любая российская служба доставки. На днях заказывал товар с доставкой через авито», - поделился мнением один из пользователей социальных сетей.