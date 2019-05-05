Приморцы залезли в долги? Майские кредиты по краю достигли 4 миллиардов

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Снижение кредитной ставки на 1% привело к тому, что жители Приморского края вышли на 1 место в общем рейтинге по сумме общего долга перед банками и кредитными организациями, сообщает Vostokmedia.

Май для россиян всегда знаменуется большим количеством выходных дней — в этом году их 13. Логично, чем больше отдыхаешь, тем меньше работаешь и зарплата, соответственно, меньше. Однако такое количество красных дней в календаре никак не сбавляет желание россиян брать займы под проценты — а банки и рады.

В честь праздника, банки снизили процентную ставку на 1%, снизив до 12,5%, и россияне массово ринулись за «бесплатными» деньгами. Приморский край ошеломил своими показателями финансовых экспертов — общая сумма «майских» задолженностей составляет 4,5 миллиарда рублей, что на миллиард обгоняет показатель предыдущего года.

Порочный круг - мало денег из-за праздников, а чтобы отметить праздники, нужны деньги. Проблема оказывается и в том, что не все берут кредит у банка — каким бы высоким не был процент, банки наиболее надежный посредник в выдаче ссуды, однако не всем эти ссуды одобряют.

Достаточно много людей обращаются за помощью кредитные организации, которые выдают займы со скрытыми условиями под большой процент. Такие «конторки» в половине случаев оказываются мошенниками, которые заставляют клиента подписывать непонятные ему документы, а после оперировать этим даже в рамках судебной системы.

Сколько пострадавших окажется среди приморских рекордсменов — неизвестно. Если учесть, что данные предоставлены экспертами Дальневосточного ГУ Банка России, остается гадать, включены ли в общую статистику данные кредитования в подобных организациях.