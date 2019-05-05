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Криминалисты «вытряхнут всю правду» из карманов куртки депутата-травокура Резника

Журналисты ФАН решили купить куртку депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Максима Резника и отправить ее в полицию на экспертизу.

Все началось с того, что Резник появился на Первомайском шествии в состоянии наркотического опьянения. Он провоцировал полицейских, вел себя не вполне корректно, местами даже радикально. По сути, он попытался испортить праздник весны и труда.

Косвенным доказательством того, что Максим Резник пришел на 1 мая под воздействием наркотиков, стал звонок журналистов ФАН. Депутат не смог ответить ничего вразумительного, в трубке слышалось только мычание и нечленораздельные звуки. Вскоре после этого в СМИ появилось видео, на котором Резник стоит на балконе в своем доме и курит трубку предположительно с марихуаной.

Позже стали появляться новые доказательства того, что депутат петербургского ЗакСа употребляет наркотики. Шоумен и музыкант Стас Барецкий рассказал, что курил анашу с Резником на одном из корпоративов. А жители города создали петицию, в которой требовали от депутата сдать анализы на наркотики. Вполне возможно, это были его соседи по квартире, которые устали от постоянного запаха марихуаны и мусора.

Депутат ЗакСа Андрей Анохин и депутат Госдумы Виталий Милонов поддержали петицию и потребовали от Резника доказать, что он «чист».

Либеральные СМИ решили не освещать скандал, в том числе и «Эхо Москвы». Сам Резник некоторое время молчал, а потом написал в Facebook пост, в котором сообщил об отказе сдавать анализы на наркотики и о том, что подаст в суд на СМИ.

Федеральное агентство новостей решило не молчать и выяснить всю правду об одиозном депутате. Поскольку связаться с Резником не удалось, журналисты решили использовать социальные сети. В результате они выяснили, что жена депутата Ксения Казарина продает вещи на «Авито». На сайте висело объявление от ее имени о продаже мужской куртки. Точно такой же, в которой ходил депутат.

Один звонок – и уже через некоторое время корреспондент ФАН получила кожаную куртку Максима Резника возле того самого дома, где он курил травку на балконе.

В редакции журналисты сняли и запечатали пробы кожаной куртки для экспертизы. Кожа хорошо впитывает все запахи, в том числе и запах дыма, так что экспертам будет легко установить состав веществ, осевших на куртке.

Генеральный директор ФАН Евгений Зубарев лично отнес куртку в полицию. В 34-м отделе УМВД по Приморскому району правоохранители приняли заявление и провели все соответствующие формальные процедуры в присутствии понятых. Если на куртке обнаружатся следы наркотических веществ, то полиция начнет расследование. В частности, выяснит, какая организованная преступная группировка поставляет марихуану Резнику, в каком объеме, а также выяснит связи депутата с криминальным миром.

Наркотики – это зло и страшная трагедия для любого человека, который стал от них зависим. Таким людям необходимо лечение и как можно скорее. Но вот занимать депутатские должности в городском парламенте наркозависимым точно нельзя. В Законодательном Собрании принимают решения, которые напрямую касаются миллионов петербуржцев, принимают бюджет города и утверждают многие другие акты. И наркоманам в таких органах власти точно нет места.

В ФАН обещают продолжать свое расследование и публиковать его результаты.