«Спасибо» не прокатит: «Яндекс.Такси» скрыто вымогает чаевые у клиентов

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Агрегатор якобы намекает, что только после щедрых чаевых водители будут вежливыми и исполнительными.

Сервис «Яндекс.Такси» вызывает много недовольства со стороны пассажиров. Не проходит и дня, чтобы очередной клиент не написал гневный пост в одной из соцсетей. Впрочем, представители агрегатора не только не считают свой сервис неидеальным, а наоборот, винят во всем пассажиров. На днях «Яндекс.Такси» опубликовал пост, в котором скрыто намекнул на то, что вежливость водителей и добросовестное выполнение обязательство по заказу клиенты смогут получить только после щедрых чаевых.

«Один из лучших способов поблагодарить понравившегося водителя за поездку — оставить ему чаевые. В Яндекс.Такси это очень легко: мы постоянно работаем над тем, чтобы благодарность не требовала лишних секунд и усилий. А пользователи нас поддерживают и активно оставляют водителям «на чай», - гласило интернет-послание агрегатора.

Из этого можно заключить, что огромное человеческое «спасибо» не прокатит.

Пользователи возмутились и расценили этот призыв как вымогательство чаевых. А другие уверены, что «Яндекс.Такси» включает чаевые в плату без разрешения пассажиров:

«Ехали по промо на первые три поездки. Цена была одна.... Сняли другую больше на 70 р да ещё и чаевые сняли... За что? Служба поддержки медленнее черепах. Ответа не дождешься... Очень серьезная организация! Слов нет», - заявил один з них. «А еще и рейтинг придумали - чтобы выманить побольше чаевых. типа у каждого города есть шанс стать первыми по щедрости», - согласился еще один разочарованный клиент.

Как выяснилось, водители тоже не в восторге от работы на агрегатор. У такси получилось столкнуть лбами водителей и пассажиров, поскольку в Сети появились гневные комментарии таксистов по отношению к клиентам. Они упрекнули пассажиров в хамском отношении к водителям и заявили, что их услугами в основном пользуются нетрезвые клиенты, которые «завоняли всю машину перегаром».

«И какие чаевые тут можно ждать?», - заключили они, присовокупив к комментарию гневный смайлик.