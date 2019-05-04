«Спасибо» не прокатит: «Яндекс.Такси» скрыто вымогает чаевые у клиентов

Агрегатор якобы намекает, что только после щедрых чаевых водители будут вежливыми и исполнительными.
Сервис «Яндекс.Такси» вызывает много недовольства со стороны пассажиров. Не проходит и дня, чтобы очередной клиент не написал гневный пост в одной из соцсетей. Впрочем, представители агрегатора не только не считают свой сервис неидеальным, а наоборот, винят во всем пассажиров. На днях «Яндекс.Такси» опубликовал пост, в котором скрыто намекнул на то, что вежливость водителей и добросовестное выполнение обязательство по заказу клиенты смогут получить только после щедрых чаевых.
Из этого можно заключить, что огромное человеческое «спасибо» не прокатит.
Пользователи возмутились и расценили этот призыв как вымогательство чаевых. А другие уверены, что «Яндекс.Такси» включает чаевые в плату без разрешения пассажиров:
Как выяснилось, водители тоже не в восторге от работы на агрегатор. У такси получилось столкнуть лбами водителей и пассажиров, поскольку в Сети появились гневные комментарии таксистов по отношению к клиентам. Они упрекнули пассажиров в хамском отношении к водителям и заявили, что их услугами в основном пользуются нетрезвые клиенты, которые «завоняли всю машину перегаром».