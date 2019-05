Шуточки «Гестапо»: Немецкий журналист покаялся за «нацистский юмор» украинской армии

Юлиан Рёпке попытался шутить на тему нацистского флага, вывешенного украинскими силовиками в Марьинке.

3 мая во время боевых столкновений сил Украины и самопровозглашённой ДНР в районе городка Марьинка ВСУ пошли на необдуманный шаг. На одной из точек своих позиций они вывесили флаг Вермахта, закрепив его на флагштоке в земле. Этот эпичный позор был заснят силами народной милиции ДНР, и ролик вскоре появился в Интернете на официальном канале ведомства.

Происшествие в микроблоге прокомментировал известный немецкий журналист Bild, русофоб и «хороший друг Украины» Юлиан Рёпке. В твитах он назвал выходку украинской армии специфическим чувством «юмора», который ненавидит.

Комментарий вызвал резонанс в Сети, в частности, у самих украинцев, которые не понимают, какая часть гестаповской шуточки показалась журналисту наиболее смешной. Рёпке, которого грозятся повести в суд, поспешил покаяться и обвинить коллег в неправильной трактовке его слов.

Different from pro-Kremlin zombies, #Ukrainians have opposing views towards their military and a vibrant discussion culture.

This is what I love about them! pic.twitter.com/g9wzsY5iVm