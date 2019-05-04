Шашлык с риском для здоровья. Какую опасность таит в себе мясо на мангале?

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Поездка на шашлыки может обернуться раком поджелудочной железы, гипертонией, инфарктом, мигренью или паразитарными заболеваниями.

Тёплые майские дни неизменно ассоциируются у огромного числа россиян с поездками за город и приготовлением шашлыка. Однако, как утверждают учёные, казалось бы, безобидное мясо на мангале может таить в себе множество опасностей.

Так, употреблением красного мяса не советуют увлекаться онкологи. По данным исследований Центра изучения раковых заболеваний Вандербильта, само по себе оно способствует увеличению риска развития злокачественных новообразования в кишечнике. Однако мясо, приготовленное на гриле, «бьёт» не только по желудочно-кишечному тракту, но ещё и по поджелудочной железе. Связано это с канцерогенами, формирующимися при образовании обугленной корочки. Бороться с ними ученые советуют при помощи смеси приправ из розмарина, базилика, тмина, шалфея, чеснока и лука.

Также шашлык оказывает влияние на артериальное давление, считают в Американской кардиологической ассоциации, где выяснили, что практически всех любителей жареного мяса объединят одна общая беда – гипертония. По мнению специалистов, при таком способе приготовления образуются особые вещества, повреждающие клетки. В результате ухудшается состояние сосудов и развивается атеросклероз, провоцирующий гипертонию, инфаркт или инсульт.

Ещё одним «побочным эффектом» употребления шашлыка может стать мигрень, вызванная глутаматом натрия. Этот усилитель вкуса нередко присутствует в приправах и кетчупе. Кроме того, навредить здоровью может и неудачный выбор продукта. Например, покупка сырого мяса в местах, где проведение ветеринарно-санаторных экспертиз никого особо не заботит, может обернуться для человека заражением гельминтозами, в том числе и такими страшными, как трихинеллёз, токсоплазмоз и финноз.

Впрочем, риск развития гипертонии, рака, мигрени и прочих «шашлычных» патологий, за исключением гельминтозов, при редком употреблении данного блюда в пищу сводится к минимум. Поэтому наслаждаться им иногда безусловно можно, но только осторожно.