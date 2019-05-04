Тайна вскрытой посылки. Клиенты Почты России объединились и раскрыли причины воровства

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Клиенты обнаружили, что их посылки вскрыты и обворованы. Объединившись в сети, пострадавшие от произвола Почты России, попытались понять, почему именно их посылки постигла подобная участь.

Клиенты Почты России уже наслышаны о работе компании в целом. Сотрудники знамениты своей медлительностью, почтовые отправления подолгу идут даже в соседние города, а качество доставки оставляет желать лучшего – зачастую посылки приходят мятыми.

На сей раз, клиенты огорчены откровенным воровством. Почтовые отправления пришли вскрытыми, а внутри не хватало предметов. Один из пострадавших выложил в сеть видео, на котором показал, как именно из посылки вытащили вложение. Данный пост набрал несколько комментариев собратьев по несчастью – люди наперебой начали сообщать о подобных проблемах. Объединившись, они предположили, с чем может быть связано хамское поведение сотрудников.

Озадаченных клиентов объединял тот факт, что посылка шла из-за границы, а именно - из Японии и Кореи. Пострадавшие пришли к выводу, что сотрудники, увидев отправление из Азии, предположили, что там может быть цифровая техника, и решили поживиться.

Комментируя ситуацию, руководство Почты России предложило взвешивать посылку при получении, на что получило гневные отзывы клиентов. Порой отправления приносят курьером на дом, и не всегда под рукой есть весы.

Разгадав тайну вскрытой посылки, у клиентов остался лишь один вопрос – почему руководство Почты России считает нормальным иметь в штате сотрудников, которые причастны к воровству. Если известно, в каком почтовом отделении находилась посылка, уже есть вероятность, что именно там её вскрыли. Сотрудники считают совершенно нормальным вытащить чужую вещь из посылки и присвоить её себе, как щитом прикрывшись низкими зарплатами. Однако факт небольшого заработка никак не оправдывает откровенное воровство.