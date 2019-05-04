Аэрофлот оказался святым: Sky Travel нагло обманул приморцев на 50 миллионов рублей

Политика молодежного спорта, которую продвигает губернатор Приморья Олег Кожемяко, оказалась подорвана туристической компанией, которая оказалось финансовой пирамидой. Пострадавших нашли также далеко за пределами Дальнего Востока.
Тысячи россиян ежедневно критикуют российские компании и авиалинии, такие как Аэрофлот и S7, и туристические бюро за ошибки и недочеты, однако они оказались святыми, когда речь зашла о компании Sky Travel.
Все началось с пострадавших приморцев — спортивные организации занимались отправкой детей на соревнования в другие регионы с помощью «выгодных» тарифов SK. Спустя время, на туристическую компанию, которая предоставляла авиаперевозки, стали приходить судебные иски.
В попытке избежать дальнейших разбирательств, Sky Travel публично заявило о выплатах и компенсациях — около 100 тысяч рублей выплатили пострадавшим, по данным издания news.vl.
После того, как делом компании заинтересовалась генпрокуратура, выяснилось, что пострадавших оказалось в десятки, а то и в сотни раз больше. Сумма, которую «собрали» мошенники с обманутых россиян, составила 50 миллионов рублей, как сообщает vdk_news.
мSky Travel оказалась лишь верхушкой финансовой пирамиды. Под маской SK действовали несколько агентов. Компания «ТУРИНФО РФР» скупала дорогие авиабилеты, за которые платили пострадавшие, а потом меняла их на дешевые, как было с Korean Air, или вовсе сдавала. Деньги мошенники забирали в карман.
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Сотни людей без билетов и денег: в Приморье рушится пирамида под названием Sky Travel Скандал с Федерацией чирлидинга Приморского края, воспитанники которой не попали на соревнования в Сочи из-за «туристической» компании Sky Travel, оказался лишь вершиной айсберга. Через эту фирму, как оказалось, бронировали билеты сотни как простых путешественников, так и руководителей детских спортивных секций и творческих коллективов. Летать по необычно низкой цене до конца апреля как-то удавалось, но в настоящий момент пирамида рушится, а компания должна своим клиентам по неофициальным оценкам до 50 млн рублей. В эту цифру сложно поверить. Неужели так много людей доверяли фирме с уставным капиталом 10 тысяч рублей, созданной полгода назад? Неужели переводили огромные суммы простыми онлайн переводами, не получая электронных билетов, и ничего не подозревали? Но все действительно так. 29 апреля обманутые путешественники создали группу в «Вотсапе», в которой честно делятся суммами, на которые «попали»: 450, 475, 560 тысяч рублей… Как правило, это те, кто брал билеты на небольшую группу людей – семьей съездить на отдых в экзотическую страну или свозить своих детей на соревнования. Часто родители и не знали, где покупались билеты – просто сдавали деньги тренеру или кому-то из руководителей коллектива. В итоге в Сочи не попали чирлидеры - всего должно было лететь 83 человека. Они перевели в фирму 2,5 миллиона рублей. Еще по полтора миллиона потеряли знаменитые приморские танцевальные коллективы «Алиса» и «Алетейя». ⠀ Офис компании Sky Travel находится во Владивостоке на улице Енисейской, 7. Его штурмовали недавно возмущенные родители, когда дети не смогли улететь в Сочи. Там уже провели оперативные действия полицейские, только вряд ли смогли найти что-то полезное. В учредителях трое – Юлия Терещенко, Татьяна Страмилова и Виталий Беляев. Большинство пострадавших «деловые вопросы» решали с Анной – супругой Виталия. А банковская карта, на которую переводили нехилые суммы, и вовсе оформлена на маму одного из учредителей. ⠀ Продолжение в комментариях 👇🏻
Против мошенников прокуратура возбудила ряд уголовных дел, однако пока дела решаются, ряд спортивных мероприятий приморские спортсмены заочно проиграли, а сотни пострадавших остались и без денег, и без отдыха.