Сегодня, 03:04

Политика молодежного спорта, которую продвигает губернатор Приморья Олег Кожемяко, оказалась подорвана туристической компанией, которая оказалось финансовой пирамидой. Пострадавших нашли также далеко за пределами Дальнего Востока.

Тысячи россиян ежедневно критикуют российские компании и авиалинии, такие как Аэрофлот и S7, и туристические бюро за ошибки и недочеты, однако они оказались святыми, когда речь зашла о компании Sky Travel.

Все началось с пострадавших приморцев — спортивные организации занимались отправкой детей на соревнования в другие регионы с помощью «выгодных» тарифов SK. Спустя время, на туристическую компанию, которая предоставляла авиаперевозки, стали приходить судебные иски.

В попытке избежать дальнейших разбирательств, Sky Travel публично заявило о выплатах и компенсациях — около 100 тысяч рублей выплатили пострадавшим, по данным издания news.vl.

После того, как делом компании заинтересовалась генпрокуратура, выяснилось, что пострадавших оказалось в десятки, а то и в сотни раз больше. Сумма, которую «собрали» мошенники с обманутых россиян, составила 50 миллионов рублей, как сообщает vdk_news.

мSky Travel оказалась лишь верхушкой финансовой пирамиды. Под маской SK действовали несколько агентов. Компания «ТУРИНФО РФР» скупала дорогие авиабилеты, за которые платили пострадавшие, а потом меняла их на дешевые, как было с Korean Air, или вовсе сдавала. Деньги мошенники забирали в карман.

Против мошенников прокуратура возбудила ряд уголовных дел, однако пока дела решаются, ряд спортивных мероприятий приморские спортсмены заочно проиграли, а сотни пострадавших остались и без денег, и без отдыха.