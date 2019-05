Аэрофлот оказался святым: Sky Travel нагло обманул приморцев на 50 миллионов рублей

View this post on Instagram

Сотни людей без билетов и денег: в Приморье рушится пирамида под названием Sky Travel Скандал с Федерацией чирлидинга Приморского края, воспитанники которой не попали на соревнования в Сочи из-за «туристической» компании Sky Travel, оказался лишь вершиной айсберга. Через эту фирму, как оказалось, бронировали билеты сотни как простых путешественников, так и руководителей детских спортивных секций и творческих коллективов. Летать по необычно низкой цене до конца апреля как-то удавалось, но в настоящий момент пирамида рушится, а компания должна своим клиентам по неофициальным оценкам до 50 млн рублей. В эту цифру сложно поверить. Неужели так много людей доверяли фирме с уставным капиталом 10 тысяч рублей, созданной полгода назад? Неужели переводили огромные суммы простыми онлайн переводами, не получая электронных билетов, и ничего не подозревали? Но все действительно так. 29 апреля обманутые путешественники создали группу в «Вотсапе», в которой честно делятся суммами, на которые «попали»: 450, 475, 560 тысяч рублей… Как правило, это те, кто брал билеты на небольшую группу людей – семьей съездить на отдых в экзотическую страну или свозить своих детей на соревнования. Часто родители и не знали, где покупались билеты – просто сдавали деньги тренеру или кому-то из руководителей коллектива. В итоге в Сочи не попали чирлидеры - всего должно было лететь 83 человека. Они перевели в фирму 2,5 миллиона рублей. Еще по полтора миллиона потеряли знаменитые приморские танцевальные коллективы «Алиса» и «Алетейя». ⠀ Офис компании Sky Travel находится во Владивостоке на улице Енисейской, 7. Его штурмовали недавно возмущенные родители, когда дети не смогли улететь в Сочи. Там уже провели оперативные действия полицейские, только вряд ли смогли найти что-то полезное. В учредителях трое – Юлия Терещенко, Татьяна Страмилова и Виталий Беляев. Большинство пострадавших «деловые вопросы» решали с Анной – супругой Виталия. А банковская карта, на которую переводили нехилые суммы, и вовсе оформлена на маму одного из учредителей. ⠀ Продолжение в комментариях 👇🏻