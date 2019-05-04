Борьба за чистый воздух. Амстердам отказывается от дизельного и бензинового транспорта

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Полный запрет на использование дизеля и бензина начнёт действовать в Амстердаме с 2030 года. Власти намерены осуществить переход горожан к экологичным электрокарам.

Дизель и бензин возглавляют список самых неэкологичных видов топлива, а транспорт, работающий на них, представляет серьёзную опасность для здоровья людей. Этот широко известный факт подтолкнул власти Амстердама ввести полный запрет на использование автомобилей и мотоциклов, работающих на данных видах топлива. Полностью освобождена от дизельного и бензинового ига столица Нидерландов должна быть к 2030 году.

Как сообщает Reuters, Законодательное собрание Амстердама одобрило программу, согласно которой к 2020 году автомобили на дизельном топливе старше 15 лет не смогут больше попасть на территорию столицы. Ещё через два года для автобусов будет закрыт проезд к центру города, а к 2025 году аналогичная судьба постигнет скутеры и мотоциклы. На фоне этого столичные власти намерены начать стимулировать переход граждан на электрокары с помощью частичного компенсирования стоимости парковки и зарядки данных транспортных средств.

Столь радикальные меры правительство вынуждено принять из-за стремительного увеличения уровня загрязнения воздуха в столице. По словам главы Министерства транспорта Амстердама Шарон Дейксмы, этот «молчаливый убийца» стал одной из главных здоровью жителей города. При этом все меры, принимаемые по данному вопросу ранее, не дали результатов.

Вероятно, в скором времени борьба за чистый воздух приведёт к аналогичному отказу от дизельного и бензинового транспорта и в других развитых странах Европы.