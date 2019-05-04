Блажные или гении маркетинга? «Дикси» обманывает покупателей с помощью махинаций на ценниках

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Только пробивая товар на кассе, клиент узнает, как сильно «лажанулся», не прочитав надпись очень мелким шрифтом.

Кого из любителей пенного оставила бы равнодушным цена 4 рубля на пол-литровой бутылке? Так уж работает психология потребителя – сначала берет, а потом думает. Срабатывает кнопка «халява» и подробности уже не имеют значения. К примеру, покупатель обязательно обращает внимание на цифры до запятой в десятичной дроби, а уж потом смотрит на «хвостик». Аналогичный принцип действует, когда покупатель смотрит на цену, не обращая внимания на то, сколько продукции за эту сумму можно приобрести.

Очевидно, сотрудники супермаркета «Дикси» в Североморске решили пойти на хитрость, чтобы заставить покупателей раскошелиться. Они повесили на пол-литровую бутылку пива цену за 100 миллилитров продукта. То есть, на емкости красовалась цена в 4 или 5 рублей, в зависимости от марки пенного. Традиционно цена написана крупным шрифтом, а объем, который она покрывает – в разы более мелким. Некоторые из покупателей, если верить гневным отзывам на «Пикабу», обнаруживали подвох же на кассе, пробивая товар, а некоторые и вовсе не обнаруживали, если совершали покупки на многие сотни рублей.

Однако автор публикации все заметил и даже сообщил об этом другим наивным пользователям. Комментаторы, откликнувшиеся на этот пост, справедливо задались вопросом – те, кто писал эти ценники блажные или гении маркетинга? Они пришли к выводу, что «Дикси» цинично обманывает покупателей с помощью махинаций на ценниках. Некоторые из них посоветовали пользователю купить именно 100 граммов продукта, пусть его даже придется отлить из бутылки. Комментатор подкрепил свой совет ссылкой на статью 10 закона «О защите прав потребителей», а именно п.3 ч.2 ст.10 ЗоЗПП. Здесь указывается, что продавец обязан обеспечить продажу заявленных в ценнике ста граммов.

Остальные юзеры принялись жаловаться на то, что подобными методами не гнушаются и в других торговых сетях. В частности, в «Магните» подобным образом якобы продается карбонад, находящийся в заводской упаковке.