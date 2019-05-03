Плевок в ветеранов: Украинцы извратят до неузнаваемости шествия «Бессмертного полка»

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Власти страны готовы на любой кошмар, лишь бы это не было «как в России».

День ото дня с Украины прилетают различные шокирующие новости. Так и на этот раз действующий глава украинского МИД Павел Климкин заявил о том, что неплохо бы провести в стране акцию «Бессмертного полка». Естественно, о его традиционном восприятии речи не идет, потому и здесь украинцы решили сделать «не как в России».

По мнению Климкина и некоторых комментаторов под его публикацией в Facebook, во время шествия следует показывать вовсе не портреты ветеранов или родственников, познавших ужасы войны, а якобы жертв репрессий Сталина. Если посмотреть ленту комментариев у Климкина, то уже заранее становится понятно, что украинцы извратят шествие полка до неузнаваемости. Ранее они уже позволили себе плевок в сторону ветеранов, отменив празднование 9 мая и перенеся его на 8-е, потому сложно предположить, что теперь взбредет в голову местному правительству. Запланированное Климкиным шествие – пренебрежительное отношение к победе и к ветеранам, достигшим ее собственной кровью и в этом не может быть двух мнений.

«Хорошая идея, полностью поддерживаю. Предлагаю тогда выйти на улицы с портретами украинцев, замученных во времена сталинских репрессий. Это будет адекватный ответ, для полноты картинки в человеческом и историческом пространстве», - написал в своем Facebook Климкин.

Многие в комментариях и вовсе заявили, что украинцы не должны реагировать ни на какие символы, праздники и прочее, что хоть как-то может связать их с Россией. Подобная истерия продолжается все последние годы, однако в данном случае рискует дойти до апогея, потому как в подобной «изобретательности» украинцам найдется мало равных.