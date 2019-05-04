Стоп-слово «Кёнигсберг»: Бортпроводницу «Аэрофлота»уволили из-за возмущения политолога в соцсети

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Всего одного слова оказалось достаточно, чтобы бортпроводник «Аэрофлота» осталась без работы. Пожаловавшись в сети на некомпетентность сотрудников, политолог и журналист Виталий Третьяков сам испугался последствий своей жалобы.

Известный российский журналист Виталий Третьяков возмутился в twitter работой «Аэрофлота». Мужчина сообщил, что во время рейса Москва – Калининград сотрудники неправильно объявили город прибытия, когда дублировали информацию на английском языке. Таким образом, Калининград превратился в Кёнигсберг.

На пост возмущения незамедлительно откликнулось руководство Аэрофлота, отметив, что по результатам проверки, факт ошибки был подтвержден, и бортпроводник будет уволена. Однако такой исход дела озадачил автора жалобы. Виталий Третьяков поинтересовался судьбой девушки, и выразил надежду на то, что не будет уволен невиновный человек.

Кёнигсберг послужил своеобразным стоп-словом для прекращения карьеры бортпроводника. Однако, журналист с внушительным опытом работы – за плечами у Виталия порядка 40 лет рабочего стажа – должен понимать силу слова. В данном случае, вероятно, политолог решил пойти на поводу у трендов, когда на любое происшествие молодёжь спешит пожаловаться в интернете. Что именно сыграло решающую роль в карьере бортпроводника – оговорка или солидный статус известного журналиста, пока остаётся загадкой.