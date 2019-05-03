Диетолог раскрыла секрет рациона Владимира Путина

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Даже в свои 66 лет Владимир Путин старается поддерживать отличную форму, несмотря на свой плотный рабочий график. Многие пытались уличить президента в злоупотреблении пластикой и различными медикаментами, однако его настоящий секрет намного проще. Все дело в правильном рационе.

Президент не любит сильно распространяться о своих предпочтениях в еде, однако благодаря наблюдательности некоторых представителей прессы диетологи смогли выяснить подробности той диеты, которой придерживается Путин.

Во-первых, глава государства предпочитает исконно русскую кухню любым «заморским» блюдам. На завтрак Владимир Владимирович любит есть кашу, особенно рисовую. Помимо неё, президент также часто делает выбор в пользу гречки или пшенки, а вот от овсянки предпочитает отказываться. Она, прежде всего, далеко не так полезна, как принято считать, а кроме это и попросту не по вкусу президенту. В качестве альтернативы кашам Путин предпочитает творог с мёдом, запивая его исключительно зелёным или травяным чаем. Иногда на завтрак президент может выпивать парочку сырых перепелиных яиц.

Делая выбор между рыбой и мясом, президент чаще предпочитает рыбу, так как она содержит большое количество микро- и макроэлементов, однако если придётся выбирать из видов мяса, то его выбор падёт на баранину.

Владимир Владимирович также воздерживается от употребления сладкого и относится к нему абсолютно равнодушно. Исключение составляет лишь мороженное. Им президент даже угощал делегацию правительства во время визита в авиасалон МАКС.

Особенно подчёркивается то, что глава страны абсолютно отказался от потребления кофе, так как считает его не самым полезным для здоровья напитком. Зато, любимый им зелёный чай способствует улучшению пищеварения, укрепляет сосуды и обладает удивительными дезинфицирующими свойствами.

В своих заграничных поездках российский глава с удовольствием пробует местную кухню, но в своём ежедневном приёме пищи всё же предпочитает исконно русские блюда, например уху.

Из рациона Владимира Путина можно сделать очевидный вывод о том, что его свежий внешний вид является результатом правильного питания, а никак не медицинского вмешательства или Photoshop. А российский вице-премьер Дмитрий Медведев, наоборот, предпочитает держаться в стороне от здорового питания. Кроме того, у премьера, по слухам, отсутствует собственный диетолог и никто не мушает Дмитрию Анатольевичу регулярно лакомиться вредной для здоровья пищей. Эти слухи, конечно, неофициальные, но, глядя на физическую форму премьера, верится в них достаточно легко.