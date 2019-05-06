«Новые ПАЗики?»: Путин поручил развивать отечественный общественный транспорт

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Владимир Владимирович Путин дал поручение подготовить решения о развитии городского транспорта на базе отечественного автопрома Дмитрию Медведеву и губернаторам российских регионов. «Давно пора», - радуются россияне, сравнивая общественный транспорт Москвы и других российских городов.

2 мая российским президентом было дано поручение ответственным лицам по принятию мер по улучшению транспорта, курсирующего по городам России, но исключительно с использованием продукции российского транспортного машиностроения.

Первыми на ум приходят автобусы старой комплектации от ПАЗ, до сих пор развозящие людей внутри российских городов, которые согласно отзывам иностранных гостей «похожи на автобусы, которые приехали с войны». Вместительность такого транспорта относительно небольшая и в час пик в нём пассажиры едут, как шпроты в банке. «Нас ожидают новые ПАЗики?», - саркастично комментируют инициативу пассажиры российской провинции.

Проблема пассажирского автотранспорта на территории России давно «стоит поперёк горла», так как количество инцидентов с поломками уже устаревших автобусов с каждым годом растёт в геометрической прогрессии. Для примера можно взять возгорание пассажирского автобуса на остановке «Окатовая» города Владивосток, который с некоторых пор является столицей Дальнего Востока. Детали авто были уже настолько изношены, что он воспламенился во время движения, с находящимися внутри людьми.

Все улучшения и изменения происходят только внутри городов федерального значения, таких как Москва и Санкт-Петербург. Для сравнения, московские автобусы разительно отличаются от Владивостоксих. Они все новые, современные, оборудованные вайфаем, местами для инвалидов и специальными выдвижными пандусами для колясочников. Все они курсируют строго согласно расписанию, отображаемому на электронных таблоидах, установленных на каждой остановке.

Судя по всему, в понятии правящей верхушки, местоположением которой является столица, Россия заканчивается на Московской области и отсталую провинцию нет смысла развивать.

Радует лишь одно, что, видимо, после поездки во Владивосток в конце апреля Владимир Путин, обратил внимание на бедственное положение транспортных систем Дальневосточной столицы, что послужило мотивацией к поручению о подготовке идей о модернизации транспорта до 1 июля текущего года.